Espanha não está preocupada com segurança em Bruxelas antes de amistoso, diz técnico

A realização da partida foi colocada em dúvida após os ataques da última sexta-feira em Paris, particularmente depois que investigações identificaram um homem de nacionalidade belga como possível mentor dos atentados.

"Não tenho medo", disse Del Bosque em entrevista coletiva nesta segunda, antes da partida no estádio Rei Baudouin. "Estamos vindo para jogar uma partida, tudo sairá normalmente", acrescentou.

"A equipe está em boa forma. Eles estão afetados pelo que aconteceu no outro dia (em Paris), mas temos de saber como isolar isso da importante partida que teremos amanhã... É nosso último jogo no ano e queremos terminar em alta."

Bélgica e Espanha impressionaram nas eliminatórias para a Euro 2016, que será disputada na França, com a La Roja se recuperando de uma derrota inicial para a Eslováquia para terminar na liderança do Grupo C, enquanto os Diabos Vermelhos terminaram na frente do Grupo B.

A seleção belga ocupa atualmente a primeira posição no ranking da Fifa, enquanto a Espanha está na sexta posição, e ambas as equipes estarão entre as favoritas para vencer a Euro. O time comandado por Del Bosque buscará na França um inédito terceiro título europeu consecutivo.