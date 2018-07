Espanha não pode viver do passado, diz Sergio Ramos A Espanha é a principal seleção do futebol mundial nos últimos anos. As conquistas da Copa do Mundo de 2010 e das Eurocopas de 2008 e 2012 credenciam a equipe como favorita para qualquer competição que disputar. Para o zagueiro Sergio Ramos, no entanto, os jogadores não podem se apoiar nas glórias do passado e precisam se esforçar a cada partida para manter o alto nível.