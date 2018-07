Espanha para no goleiro e perde da Eslováquia pelas Eliminatórias

A renovada seleção da Espanha perdeu pela segunda vez nesta quinta-feira. Em Zilina, sofreu para superar o goleiro Kozacik, até chegou empatar a partida contra a Eslováquia, mas acabou batida no fim, por 2 a 1, em jogo válido pelas Eliminatórias da Euro/2016. No mês passado, a equipe do técnico Vicente del Bosque perdeu da França em amistoso e depois goleou a Macedônia, já pelas Eliminatórias.

No jogo desta quinta, a Eslováquia saiu na frente aos 17 minutos, com Kucka, que bateu falta de longe com muito efeito. Casillas foi para a bola, mas foi enganado por ela, que mudou de direção na sua frente. O goleiro havia feito defesa fantástica minutos antes para impedir que os donos da casa abrissem o placar.

Depois, foi a vez de Kozacik controlar a partida, fazendo defesas fantásticas e segurando a vitória da Eslovênia perante a um ataque com Fàbregas, Iniesta, David Silva e Diego Costa. Pedro, Paco Alcáver e Cazorla entraram e a Espanha ficou com quatro atacantes em campo até que Paco marcou, aos 37 minutos, completando cruzamento perfeito de Jordi Alba.

Ainda havia tempo, porém, para a Eslováquia buscar a vitória. Com o time mais equilibrado em campo, marcou mais uma vez, com Stoch, de cabeça, livre na área.

Nos outros jogos do Grupo C, destaque para a Macedônia, que virou sobre Luxemburgo, por 3 a 2, em casa. O gol da vitória saiu aos 47 minutos do segundo tempo, marcado por Abdurahimi. A equipe da ex-república iugoslava ainda perdeu um pênalti no segundo tempo. Na Bielo-Rússia, a Ucrânia venceu os donos da casa por 2 a 0.

Agora o Grupo C tem a Eslováquia, em primeiro, com seis pontos. Espanha, Macedônia e Ucrânia têm três, enquanto Luxemburgo e Bielo-Rússia somam um ponto cada. No domingo tem Luxemburgo x Espanha, Bielo-Rússia x Eslováquia e Ucrânia x Macedônia.