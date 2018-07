Espanha poupa titulares para enfrentar o Taiti

RECIFE - O técnico da Espanha, Vicente Del Bosque, planeja poupar vários titulares para a partida contra o Taiti, quinta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada da Copa das Confederações. Além do fato de enfrentar um adversário muito inferior, que não vai requerer muito esforço para ser batido, o treinador pretende guardar energia para o jogo contra a Nigéria, domingo, em Fortaleza.

“Ainda faltam três dias até o jogo contra o Taiti para eu tomar as decisões, mas temos uma seleção muito boa e temos de administrar essas questões”, disse.

Quando diz “essas questões”, Del Bosque se refere ao aspecto físico e ao ego de alguns jogadores. Na vitória por 2 a 1 sobre o Uruguai, domingo, o treinador admitiu que o seu time diminuiu o ritmo no segundo tempo por falta de fôlego. “Ficamos cansados nos últimos minutos e apelamos para uma postura mais conservadora. Mas isso é normal diante da alta temperatura em que jogamos. Como estava 2 a 0 (o Uruguai marcou só no finzinho), os jogadores desaceleraram um pouco, mas poderíamos ter feito mais um gol.”

Del Bosque também está preocupado em colocar o máximo de jogadores que puder em campo. Seria uma maneira de o treinador controlar as vaidades do elenco. “A parte mais sofrida do meu trabalho é administrar o grupo porque os 23 jogadores são titulares absolutos nos seus clubes e não é fácil para eles ficarem no banco. Mas até o final do torneio, todos vão ter oportunidade”, disse.

Essa oportunidade deve vir contra o Taiti porque depois o treinador sabe que para continuar na briga pelo título inédito da Copa das Confederações, a margem de erros passa a ser mínima.