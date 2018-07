Espanha recusa convite para jogar Copa América

O convite foi feito no princípio do mês, quando o Japão desistiu de jogar o torneio que acontecerá na Argentina após o terremoto e tsunami que atingiram a costa nordeste do país asiático.

"A direção da RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) agradeceu o convite realizado pelo presidente da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol), Nicolás Leoz, para participar da Copa América, mas rejeitou o mesmo por problemas de calendário", disse a federação em comunicado.

"Essa não é a primeira vez que se chega um convite para que a seleção espanhola dispute a Copa América, mas as datas e o calendário apertados de competições sempre tornaram impossível uma participação", acrescentou.

O Japão estava no Grupo A da Copa América, ao lado de Argentina, Bolívia e Colômbia. O torneio será disputado de 1o a 24 de julho.

Agora, a organização do torneio espera uma resposta definitiva por parte do Japão, que estava reavaliando a possibilidade de participar do torneio.

(Reportagem de Mark Elkington)