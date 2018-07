Espanha sai na frente, mas França empata nos descontos pelas eliminatórias

MADRI - A Espanha tinha de tudo para, nesta terça-feira, dar um enorme passo rumo à Copa de 2014, no Brasil. Jogando em Madri o confronto direto contra a França, os espanhóis saíram na frente com Sergio Ramos, perderam um pênalti, e acabaram levando o gol de empate em 1 a 1 no último lance do jogo, aos 48 minutos do segundo tempo.

Com seis jogadores do Barcelona e quatro do Real Madrid no time titular, a Espanha escolheu o Vicente Calderón, campo "neutro", para ser sua casa no jogo mais importante das Eliminatórias Europeias, contra a França. Mas o vilão do clássico acabou sendo Juanfran, único jogador do Atlético de Madrid em campo.

Logo com 12 minutos, a Espanha perdeu David Silva, machucado. Mesmo assim a equipe da casa impôs seu ritmo e abriu o placar aos 24. Xavi cobrou escanteio e Sérgio Ramos subiu para cabecear na trave. Pedro pegou o rebote, chutou, Lloris deu rebote e Sérgio Ramos estava lá para empurrar para as redes.

A França chegou a marcar aos 38, mas o árbitro marcou impedimento polêmico de Menéz, quando este cabeceou, praticamente em cima da linha. Mas a Espanha era melhor em campo, tanto que, aos 40, Pedro invadiu a área e foi atropelado por Koscielny. Dessa vez os franceses não tinham do que reclamar do árbitro. Lloris, encostado no Tottenham, mostrou por que tem reclamado tanto da reserva e pegou a cobrança de Fábregas. O goleiro também salvou a França em dois lances seguidos logo depois, em chutes de Pedro e do mesmo Fàbregas.

Na segunda etapa, a Espanha passou a administrar o resultado a acabou por levar pressão da França. O gol acabou saindo da maneira mais improvável: num contra-ataque. O lateral-direito Juanfran partiu para o ataque, perdeu a bola e viu a jogada francesa ser construída nas suas costas. De Matuidi para Ribéry, que cruzou na cabeça de Giroud, livre na área. O atacante do Arsenal, que havia entrado em campo cinco minutos antes no lugar de Benzema, cabeceou e já correu para festejar.

O tropeço é o primeiro da Espanha desde a rodada inaugural da Eurocopa, quando ficou no empate com a Itália. Desde que os espanhóis começaram a ser campeões de tudo, eles não saiam de um jogo em casa sem vitória. A última vez havia sido em 2006, há seis anos, quando a Espanha perdeu um amistoso para a Romênia em Cádiz.

Já a França, que vinha de uma derrota para o Japão em amistoso em Paris, se mantém empatada com a Espanha no Grupo I das Eliminatórias, com sete pontos. Com isso, depende de uma vitória em março, no confronto direto que acontecerá em Paris, para assumir a liderança e tentar a classificação direta para a Copa. Como o grupo tem só cinco times (contra seis de outras chaves), dificilmente o segundo colocado vai avançar como melhor segundo no geral. Assim, Espanha ou França terão que jogar a repescagem.

49 min - Fim de jogo em Madri. Espanha 1 x 1 França.

48 min - GOL DA FRANÇA - Giroud aproveita o cruzamento de Ribéry e marca de cabeça, empatando a partida e calando a torcida espanhola.

44 min - Ribéry faz jogada individual pela esquerda, chuta e Casillas salva a Espanha no final da partida.

39 min - França busca o empate e a Espanha recua, tentando segurar o resultado.

27 min - Sissoko pega de primeira, mas manda por cima do gol, desperdiçando grande chance para a França.

19 min - Benzema insiste, chuta, mas a Espanha se salva novamente. França cresce na partida.

15 min - Benzema recebe em velocidade, mas Casillas sai bem do gol e defende.

5 min - A Espanha toca a bola e exige com que a França só se defenda. Seleção espanhola vai vencendo.

0 min - Começa o segundo tempo entre Espanha e França.

46 min - Fim do primeiro tempo entre Espanha e França.

44 min - Pedro chuta, Lloris defende com o pé, no rebote Fábregas manda para o gol e Lloris faz ótima defesa novamente. Espanha pressiona e França se segura.

41 min - Em cobrança de pênalti, Fábregas bate mal e Lloris defende, evitando o segundo gol da Espanha.

38 min - Menez faz de cabeça para a França, mas auxiliar marca impedimento do jogador da França.

33 min - Benzema chuta forte e Casillas espalma para escanteio.

30 min - Após o gol, Espanha mantém o domínio na partida.

24 min - GOL DA ESPANHA - Sergio Ramos aproveita o cruzamento da direita e abre o placar. Agora, Espanha 1 x 0 França.

14 min - Santi Cazorla recebe na esquerda, entra na área dominando e chuta, mas Lloris segura.

11 min - Partida entre Espanha e França está equilibrada, com os visitantes exercendo forte marcação.

4 min - A Espanha começa melhor a partida em Madri e toma a iniciativa do confronto.

0 min - Começa a partida entre França e Espanha.