Espanha se apresenta e inicia treinos para a Copa

Fernando Torres e Cesc Fabregas, ambos se recuperando de lesões, também se apresentaram. A Espanha vai treinar em Madri até sexta-feira, quando vai seguir para a Áustria, onde irá disputar amistosos contra Arábia Saudita e a Coreia do Sul. A equipe também vai enfrentar a Polônia, no dia 8 de junho, em Murcia, antes de seguir para a África do Sul.

Atuais campeões da Eurocopa, a Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo e fará a sua estreia contra a Suíça, no dia 16 de junho. Depois, uma das seleções favoritas ao título mundial vai duelar com Honduras e Chile.