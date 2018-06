Espanha sofre, mas bate a Tunísia por 1 a 0 graças a reservas; Marrocos vence

A Espanha teve dificuldades, mas venceu a Tunísia por 1 a 0 neste sábado, em partida disputada em Krasnodar, na Rússia. Este foi o último amistoso de ambas as seleções antes do início da Copa do Mundo, que acontecerá na próxima quinta-feira.

+ TEMPO REAL - Confira os lances da partida

+ Brasil treinará em estádio de amigo de Pelé em Sochi

+ Ao lado da seleção brasileira, um vizinho rebelde e sonhador

+ Peru empata com a Suécia e aumenta série invicta em último teste antes da Copa

A seleção espanhola conseguiu controlar a maior parte das ações do jogo, mas criou poucas oportunidades e correu sério risco de ir para o intervalo com desvantagem no placar.

As duas maiores chances do primeiro tempo foram da Tunísia. Aos 11 minutos, Thiago Alcântara perdeu bola na intermediária, mas Ferjani Sassi concluiu fraco no complemento do contra-ataque e De Gea defendeu sem problemas. Mais tarde, aos 33, Naim Sliti se esticou para chutar após cruzamento da esquerda, mas a bola saiu à esquerda do gol. Um chute de fora da área de Sergio Ramos foi o único lance de perigo da Espanha, apesar do domínio maior da posse de bola.

A pouca efetividade da seleção espanhola se repetiu na maior parte do segundo tempo, por isso o técnico Julen Lopetegui utilizou as seis alterações e mexeu em todo o sistema ofensivo, com sucesso. A estratégia foi tentar imprimir um jogo mais objetivo para buscar o gol, que saiu na reta final da partida.

Aos 38 minutos, Diego Costa recebeu enfiada de bola dentro da área, cortou um defensor e o goleiro, mas ficou sem espaço para o chute. O atacante rolou a bola para Iago Aspas chutar de primeira e abrir o placar - os dois atletas saíram do banco de reservas. O brasileiro naturalizado espanhol substituiu Rodrigo Moreno, outro atleta da seleção da Espanha nascido no Brasil.

A estreia da Espanha na Copa do Mundo será contra Portugal, na próxima sexta-feira, em Sochi, em partida válida pelo Grupo B. Já a Tunísia vai iniciar a trajetória no Grupo G do Mundial contra a Inglaterra, no próximo dia 18, em Volgogrado.

Também integrante do Grupo B, o Marrocos venceu a Estônia por 3 a 1. Younes Belhanda abriu o placar para a seleção marroquina, aos 11 minutos do primeiro tempo, e Hakim Ziyech bateu pênalti para ampliar, aos 38. Youssef En-Nesyri fez o terceiro gol, aos 27 da segunda etapa, e quatro minutos depois Ats Purje descontou para os estonianos.

O Marrocos vai estrear no Mundial contra o Irã, na próxima sexta-feira, em São Petersburgo. Também na primeira fase, a seleção do norte da África vai enfrentar Portugal, no dia 20, e a Espanha, no dia 25.