Espanha sofre para empatar amistoso com Costa Rica Atual campeã do mundo, a Espanha ficou perto da sua segunda derrota consecutiva nesta terça-feira. Com uma atuação apática, ia perdendo para a Costa Rica por 2 a 0 até os 37 minutos do segundo tempo. Mas David Villa e David Silva levaram a seleção espanhola ao empate em 2 a 2 com dois gols no fim do amistoso jogado em San José, capital costa-riquenha. O jogo fez de Casillas o atleta a mais vezes entrar em campo com a Espanha: são 127 partidas agora.