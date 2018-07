Espanha tropeça em casa diante da Finlândia e vê França assumir a ponta

GIJÓN - Atual campeã do mundo e bicampeã da Europa, a Espanha perdeu a liderança do Grupo I das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014. Nesta sexta-feira, jogando em Gijón, o time de Xavi e Iniesta apenas empatou em 1 a 1 com a inexpressiva seleção da Finlândia e viu a França, que venceu a Geórgia por 3 a 1, assumir a ponta.

Os franceses, com a vitória no Stade de France, foram a 10 pontos, enquanto os espanhóis somam oito. Na terça-feira, os dois favoritos se enfrentam em Paris e os donos da casa jogam por um empate para se manterem na frente. Depois seria só confirmar o favoritismo diante de Geórgia, Bielo-Rússia e Finlândia para se garantir no Brasil, deixando a repescagem para a Espanha.

Em Gijón, a Espanha saiu na frente aos 4 minutos do segundo tempo. David Silva bateu escanteio pela direita e Sergio Ramos subiu mais alto que todo mundo para cabecear. A Finlândia empatou depois de uma boa troca de passes que se completou com Ring tocando para Pukki fazer, a 12 minutos do fim.

Já em Paris a França abriu o placar com Giroud, de cabeça, nos acréscimos do primeiro tempo. A dois minutos da etapa final, Ribéry recebeu pela esquerda e tocou para Valbuena. O meia chutou de bate-pronto e fez bonito gol. Ribéry anotou o terceiro, após jogada individual. Kobakhidze descontou.

CLÁSSICO

Nesta sexta-feira, Croácia e Sérvia se enfrentaram pela primeira vez como países independentes. Em Zagreb, com torcida única e sem incidentes, os donos da casa venceram por 2 a 0, gols de Olic, do Wolfsburg, e Mandzukic, artilheiro do Bayern de Munique.

Também pelo Grupo A, a Bélgica fez 2 a 0 na Macedônia, fora de casa. Belgas e croatas seguem empatados na liderança, com 13 pontos. Em terceiro, muito longe, aparece o País de Gales, que chegou aos cinco pontos depois de vencer a arquirrival Escócia por 2 a 1, de virada, em Glasgow.

GRUPO G

A Bósnia-Herzegovina abriu três pontos na liderança da chave depois de vencer o confronto direto com a Grécia, por 3 a 1, nesta sexta-feira, chegando aos 13 pontos. Terceira colocada, com oito, a Eslovênia tropeçou, empatando em 1 a 1 com a Lituânia, em casa. Liechtenstein e Letônia ficaram no 1 a 1.