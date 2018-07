Espanha vai enfrentar a França nas eliminatórias da Copa

A Espanha também vai enfrentar Belarus, Geórgia e Finlândia.

A Holanda, que perdeu a final do torneio para a Espanha na África do Sul, vai enfrentar a Turquia, Hungria, Romênia, Estônia e Andorra. O país tenta voltar a disputar o torneio na América do Sul - a última vez que isso aconteceu, os holandeses perderam a final de 1978 para a Argentina.

Ao todo, 166 equipes estavam envolvidas no sorteio de cinco das seis confederações filiadas à FIFA. Não há sorteio para a zona sul-americana, já que todas as nove equipes jogam no mesmo torneio.

A África do Sul, que recebeu a última Copa do Mundo, enfrente os vizinhos da Botswana para tentar participar novamente da competição.

O Japão, campeão da Copa da Ásia, vai enfrentar o Uzbequistão, Síria e Coréia do Norte no seu grupo. Já o campeão africano Egito enfrenta Guiné, Zimbábue e o vencedor entre Camarões e Moçambique que se enfrentam em partida eliminatória.