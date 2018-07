Espanha derrota a Bielo-Rússia no 100º jogo de Del Bosque

A Espanha derrotou a Bielo-Rússia por 1 a 0, neste domingo, em Borisov, em duelo válido pelo Grupo C das Eliminatórias da Eurocopa de 2016, se mantendo na zona de classificação para o torneio continental, em jogo que foi histórico para o técnico Vicente del Bosque e o meia David Silva.

Com o resultado, a Espanha está na vice-liderança da chave com 15 pontos, três a menos do que a líder Eslováquia, que derrotou a Macedônia por 2 a 1 neste domingo. Já a Bielo-Rússia ocupa o quarto lugar, com somente quatro pontos.

O gol da vitória da Espanha foi marcado aos 45 minutos do primeiro tempo por David Silva, que finalizou para as redes aproveitando erro do goleiro Gorbunov, que saiu mal da sua meta ao tentar cortar cruzamento na grande área.

O gol foi o 23º de David Silva pela seleção da Espanha, igualando o mito Alfredo di Stéfano. E essa marca foi alcançada no centésimo jogo de Del Bosque à frente dos espanhóis, treinador que conquistou os títulos da Eurocopa de 2012 e da Copa do Mundo de 2010.

Pelo Grupo E das Eliminatórias da Eurocopa, a Suíça derrotou a Lituânia por 2 a 1, fora de casa, chegando aos 12 pontos, em segundo lugar. Já os anfitriões do duelo estão em quinto, com seis pontos.

Quem também está na segunda posição, mas do Grupo G é a Suécia, que superou Montenegro por 3 a 1, em casa, com dois gols de Ibrahimovic. Batidos, os montenegrinos ocupam a quarta lugar da chave, com cinco pontos.