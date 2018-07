Espanha vence Arábia Saudita por 3 a 2 em amistoso

Matthias Scharader/AP

INNSBRUCK, ÁUSTRIA - A seleção espanhola, neste sábado, conseguiu uma vitória por 3 a 2 contra o time da Arábia Saudita no final do jogo, graças a um gol de Fernando Llorente aos 45 do segundo tempo. A partida amistosa foi disputado na cidade austríaca de Innsbruck e serve de preparação para o Mundial da África do Sul.

Uma das seleções favoritas ao título da Copa do Mundo, a Espanha tomou um gol logo aos 16 minutos da etapa inicial, marcado por Osama. Mas, aos 30, o atacante recém-contratado pelo Barcelona, David Villa, empatou a partida.

Na segunda etapa, Xabi Alonso desempatou aos 13 minutos. Contudo, quando todos esperavam uma vitória fácil do time da Espanha, Alsahlawi empatou novamente a partida aos 29. A partir daí os espanhóis foram em busca de um gol e conseguiram com Llorente, no minuto final da partida.

A seleção da Espanha está no Grupo H, juntamente com Suíça, Honduras e Chile. Estreia no dia 16, em Durban, contra a seleção suíça.