Em amistoso, Espanha bate Bósnia e Alemanha perde da Eslováquia

Na preparação para a disputa da Eurocopa deste ano, a Espanha venceu fácil a Bósnia-Herzegovina por 3 a 1, neste domingo, em St. Gallen, na Suíça. Nolito, duas vezes, e Pedro fizeram os gols espanhóis, e Spahic descontou.

A Espanha ainda tem pela frente mais dois jogos amistosos, contra a Coreia do Sul, na próxima quarta-feira, e Geórgia, na semana seguinte, antes de estrear pela Eurocopa no dia 13 de junho. Fora do campeonato continental, a seleção bósnia volta a campo na sexta-feira para um amistoso contra a Dinamarca.

Nolito iniciou o jogo em alta voltagem e abriu o placar logo aos dez minutos do primeiro tempo. O atacante invadiu a área pelo lado esquerdo e chutou forte cruzado. Pouco depois, aos 17, fez um golaço ao receber no meio da área, marcado por três jogadores, e mandar por cobertura sobre o goleiro Begovic.

O bósnio Spahic descontou, de cabeça, após cobrança de escanteio pela direita, ainda no primeiro tempo. Quando o jogo se encaminhava para o fim, Pedro, que entrou no lugar de Arduriz, aproveitou rebote e fez o terceiro gol da Espanha.

ALEMANHA PERDE

Também neste domingo, a Alemanha saiu na frente, mas acabou derrotada no amistoso contra a Eslováquia por 3 a 1, em Augsburgo, em partida que ficou marcada por uma paralisação por conta da chuva e pelo "frango" do goleiro Ter Stegen.

As duas seleções se preparam para a Eurocopa e, antes de estrearem pelo torneio, ainda fazem amistosos no próximo sábado. A Alemanha encara a Hungria, enquanto a Eslováquia pega a Irlanda do Norte.

Neste domingo, a Alemanha entrou em campo para testar jovens talentos e sem alguns nomes importantes do Bayern de Munique, como Müller, Neuer ou Hummels. Mesmo assim, o time germânico saiu na frente logo no início da partida. Aos 13 minutos, Mario Gomez converteu pênalti sofrido por Götze.

A Eslováquia, no entanto, conseguiu virar o placar com tranquilidade antes do intervalo. Hamsik acertou um chute no ângulo, aos 40 minutos do primeiro tempo. Duris fez o segundo, de cabeça, aos 43.

Pouco depois do intervalo, a partida precisou ser interrompida por conta de uma forte chuva que atingiu a WWK Arena. Quando os times voltaram, Ter Stegen, que entrou no lugar de Leno, falhou feio e cedeu o terceiro gol à seleção da Eslováquia. Kucka finalizou fraco e o goleiro aceitou por entre as pernas, decretando o 3 a 1.