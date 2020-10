Espanha vence Suíça e lidera grupo da Liga das Nações; Alemanha também ganha

A seleção da Espanha segue na frente na sua chave na Liga das Nações. Nesta sexta-feira, aproveitando um vacilo do goleiro Sommer, derrotou a Suíça por 1 a 0, em partida válida pela terceira rodada do Grupo 4 da Liga A, em Madri. Também por essa chave, a Alemanha venceu a Ucrânia por 3 a 1.

Os resultados levaram a seleção espanhola aos sete pontos, com a Alemanha ascendendo ao segundo lugar, com cinco. Ucrânia, com três, e Suíça, com um, completam a classificação, sendo que o primeiro colocado avança às semifinais e o último é rebaixado para a segunda divisão da Liga das Nações.

A Espanha foi dominante na partida, com 13 finalizações, contra apenas duas da Suíça, além de ter 61% de posse de bola. Mas talvez não tivesse marcado, não fosse um vacilo de Sommer. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o goleiro passou errado para Xhaka, e Busquets interceptou a bola, acionando Oyarzabal, que finalizou. Foi o terceiro gol do jogador da Real Sociedad em oito partidas pela seleção.

Já a Alemanha enfim ganhou a primeira na Liga das Nações. Em Kiev, numa partida disputada com a presença de público, Ginter abriu o placar aos 19 minutos da etapa inicial. No lance, Rüdiger cruzou rasteiro, Gnabry tocou de letra e ele bateu para as redes.

Logo no começo da etapa final, aos três minutos, Klostermann cruzou da direita, o goleiro Bushchan falhou ao tentar encaixar a bola, a soltando na cabeça de Goretzka, que a mandou para as redes: 2 a 0. A Ucrânia diminuiu aos 30 minutos, em cobrança de pênalti de Malinovsky.

A quarta rodada da chave será disputada na terça-feira com os jogos Alemanha x Suíça, em Colônia, e Ucrânia x Espanha, em Kiev.

OUTROS JOGOS - O sábado também teve jogos por outras divisões da Liga das Nações. Na Liga C, pelo Grupo 1, Luxemburgo derrotou o Chipre por 2 a 0, mesmo placar do triunfo de Montenegro sobre o Azerbaijão. Na Liga D, dois empates no Grupo 1 - Ilhas Faroe 1 x 1 Letônia e Andorra 0 x 0 Malta - e triunfo de Gibraltar por 1 a 0 sobre Liechtenstein na chave 2.