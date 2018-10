Espanha x Inglaterra: horário, onde assistir e o que está em jogo

Espanha x Inglaterra se enfrentam nesta segunda-feira em um duelo de duas seleções tradicionais no futebol mundial. A partida é válida pela terceira rodada do grupo 4 da Liga das Nações.

Espanha x Inglaterra terá exibição da TNT e transmissão em tempo real do Estado. A Espanha lidera o grupo com seis pontos, enquanto ingleses e croatas aparecem com um ponto cada. Desde o término da Copa do Mundo, competição em que caiu nas oitavas de final, os espanhóis têm tido um desempenho muito bom.

Os espanhóis derrotaram a própria Inglaterra por 2 a 1, depois goleou Croácia (6 x 0) e País de Gales (4 a 1). Já a seleção inglesa, quarta colocada no último Mundial, além da derrota para a Espanha, venceu a Suíça por 1 a 0 e empatou com a Croácia por 0 a 0.