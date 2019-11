Espanha x Malta: como ver ao jogo na TV

Espanha e Malta se enfrentam nesta sexta-feira pelas Eliminatórias para a Eurocopa. A partida será realizada às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Ramón de Carranza, em Cádiz, na Espanha.

Assistir Espanha x Malta ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal TNT para todo o Brasil.

Assistir Espanha x Malta ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo EI Plus.

Informações das seleções

Invicta, a Espanha já está classificada para a Eurocopa de 2020. O time lidera o Grupo F com 20 pontos em oito rodadas (seis vitórias e dois empates). A equipe marcou 19 gols, média de 2,3 gols por jogo.

O técnico Robert Moreno não poderá contar com o atacante Adama Traoré. O jogador do Wolverhampton sofreu uma lesão e foi cortado. Para o seu lugar, foi convocado Pablo Sarabia, do Paris Saint-Germain.

A seleção de Malta é a lanterna do Grupo F das Eliminatórias da Euro. O time somou apenas três pontos até agora (uma vitória e sete derrotas consecutivas).