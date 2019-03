Espanha x Noruega: como assistir ao vivo ao jogo pelas Eliminatórias

Espanha e Noruega estreiam nas Eliminatórias para a Eurocopa neste sábado, às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Mestalla, em Valencia, em duelo válido pelo Grupo F da competição.

Espanha x Noruega terá transmissão do canal TNT. As duas seleções estão no Grupo F, ao lado de Ilhas Faroe, Malta, Romênia e Suécia. Ainda neste sábado, outros dois jogos serão realizados pelo grupo: Suécia x Romênia e Malta x Ilhas Faroe.

A Espanha fará seu primeiro jogo no ano. A última vez que esteve em campo, derrotou a Bósnia-Herzegovina por 1 a 0, em amistoso realizado no dia 18 de novembro. Depois de enfrentar a Noruega, a equipe espanhola vai jogar contra Malta e Ilhas Faroe.

A Noruega também atuou pela última vez em novembro do ano passado, quando derrotou Chipre por 2 a 0, dia 19, em partida válida pela Liga das Nações. Após enfrentar a Espanha, o time norueguês enfrenta a Suécia e a Romênia.