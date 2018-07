Espanhóis e alemães na expectativa para o sorteio da Copa dos Campeões

NYON - Dois times espanhóis e dois alemães saberão nesta sexta-feira, às 7 horas (de Brasília), qual o adversário que terão de eliminar para chegar à final da Copa dos Campeões. Um sorteio na sede da Uefa, na Suíça, determinará os confrontos das semifinais da competição. Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique e Borussia Dortmund são as equipes que continuam no páreo.

Com exceção do Borussia, os outros três também chegaram a essa fase na temporada passada. O Real foi eliminado pelo Bayern e o Barça caiu diante do Chelsea - que acabou levando o título.

Diferentemente do que ocorre na Libertadores, em que times do mesmo país devem obrigatoriamente se enfrentar na semifinal, na competição europeia pode acontecer qualquer coisa no sorteio. Pode haver dois duelos entre espanhóis e alemães ou dois clássicos nacionais.

Os quatro semifinalistas já conquistaram o título do torneio. O Real Madrid ganhou nove vezes, Barcelona e Bayern de Munique têm quatro troféus e o Borussia foi campeão uma vez.

O Barça está na semifinal pelo sexto ano seguido - nos cinco anteriores foi campeão duas vezes. O Real disputará sua terceira semifinal consecutiva, todas sob o comando do técnico José Mourinho. Em 2011 a equipe foi eliminada pelo Barcelona e em 2012, pelo Bayern de Munique.

A equipe alemã, que já garantiu o título nacional nesta temporada, foi vice-campeã em 2010 (perdeu em Madri para a Internazionale, que era dirigida por José Mourinho) e 2012 (perdeu para o Chelsea em Munique).

O Borussia Dortmund não chegava entre os quatro melhores da europa desde a temporada 97/98 - um ano depois de ter sido campeão.