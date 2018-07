Espanhóis e alemães são os favoritos na Liga dos Campeões

Espanha e Alemanha, com quatro times cada, são apontados como os grandes favoritos à conquista da Liga dos Campeões. Além dos tradicionais Real Madrid e Barcelona, os espanhóis apresentam os fortes Atlético de Madrid e Athletic Bilbao e, com 24 finais, têm grandes chances de colar nos italianos em número de decisões do torneio.

A Alemanha também vem forte mais uma vez. O poderoso Bayern de Munique, campeão em 2012/2013, terá a companhia de Borussia Dortmund, Schalke 04 e Bayer Leverkusen. A Inglaterra também tem quatro representantes: Chelsea, Liverpool, Manchester United e Arsenal. Mas não está com a mesma força de outros anos.

O futebol italiano é o que mais contribuiu com equipes finalistas na Liga dos Campeões da Europa. Por 26 vezes os italianos colocaram pelo menos um de seus representantes na decisão do principal torneio de clubes do mundo.

Nesta edição, apenas Juventus e Roma estarão em ação. E não estão entre os favoritos à conquista do tão sonhado título. Nos últimos dez anos, apenas duas vezes a Itália ficou com a taça. Em 2006/2007, o Milan superou o Liverpool, por 2 a 1, no Estádio Olímpico de Atenas. Na edição de 2009/2010, a Internazionale se sagrou campeã, ao bater o Bayern de Munique, na decisão do Santiago Bernabéu, em Madri.

Portugal entra como franco-atirador com seus três principais representantes. Benfica, Sporting e Porto, responsável pela última felicidade dos lusitanos, na temporada 2003/2004. O futebol francês só se apresenta com Paris Saint-Germain e Monaco, mas ambos os times estão ambiciosos e querem acabar com o jejum do país na competição. Afinal, o Olympique de Marselha, em 1992/1993, foi o último a ficar com o título.

Os demais 13 times dificilmente vão passar para o sistema de mata-mata. A Liga dos Campeões não é feita para os ‘fracos’. Bate, Maribor, Apoel e Malmö serão meros figurantes e vão tentar fugir de resultados humilhantes. Único estreante da temporada, o búlgaro Ludogorets vai ter o prazer de jogar no Santiago Bernabéu, mas terá de armar uma boa retranca para não registrar um resultado negativo histórico.

O Zenit, da Rússia, talvez seja o time de menor expressão que tenha mais chance de brigar por um lugar nas oitavas de final. No Grupo C, terá de encarar Benfica, Bayer Leverkusen e Monaco.Já o holandês Ajax, tricampeão nos ano 70 e campeão em 1994/1995, não lembra nem de longe o time de Johan Cruyff. Diante de Barcelona e Paris Saint-Germain, terá de se contentar com o terceiro lugar.