Espanhóis e italianos fazem duelo de técnicos na semifinal

Ser um bom jogador pode facilitar no momento de fazer a transição para o comando técnico. Pelo menos é isso que mostra o raio x dos técnicos que comandam os quatro semifinalistas da Liga dos Campeões. Nomes de destaque quando atuavam, Carlo Ancelotti e Pep Guardiola também repetem o sucesso fora das quatro linhas. Já Massimiliano Allegri e Luis Enrique buscam seu primeiro título na competição, algo que não aconteceu quando jogavam profissionalmente.

Em grande fase no Bayern de Munique, Pep Guardiola começou sua carreira no futebol como atleta do Barcelona B, em 1990. Foi promovido ao time principal por Johan Cruyff e já no segundo ano se tornou campeão da principal competição europeia. Como treinador, inovou com o tiki-taka, estilo de jogo que prioriza a posse de bola para controlar o jogo e acuar os adversários. Em quatro anos, foram 13 títulos à frente da equipe catalã, entre eles duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais.

Carlo Ancelotti também tem uma grande carreira dentro dos gramados. Companheiro de Falcão na conquista do título italiano da Roma, em 1983, o meio-campista foi bicampeão da Taça dos Campeões, antigo nome do torneio no continente europeu, em 1989 e 1990. Indo contra a escola italiana de futebol, Ancelotti é marcado como um treinador que faz sua equipes jogarem para frente. No Milan, ganhou duas Ligas dos Campeões na área técnica antes de se aventurar na Inglaterra e na França. Assumiu o comando do Real Madrid na última temporada para levantar mais uma vez a taça da cobiçada competição europeia.

Campeão olímpico pela Espanha e companheiro de Pep Guardiola como jogador do Barcelona, Luis Enrique ainda dá seus primeiros passos como treinador. Depois de começar na equipe B do Barça, recebeu a oportunidade de comandar a Roma, mas não teve muito sucesso. De volta à Espanha, passou pelo Celta antes de assumir sua equipe do coração. Ainda tentando encontrar um estilo próprio de jogo, o treinador já se envolveu em confusões com as duas principais estrelas da equipe atual: Messi e Neymar.

Modesto em sua carreira de 19 temporadas dentro de campo, Massimiliano Allegri apareceu no cenário mundial ao conquistar o Campeonato Italiano com o Milan, em 2011. Depois de duas temporadas fracas, acabou sendo dispensado. O que poderia ser uma coisa ruim tornou-se algo positivo. Allegri era o nome de maior peso disponível no mercado quando Antonio Conte deixou a Juventus e acabou sendo escolhido para assumir o cargo. Amante do futebol italiano tradicional, o treinador aposta suas fichas em um bom sistema defensivo. Nesta temporada lidera o italiano com 15 pontos de vantagem sobre Lazio e Roma.