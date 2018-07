Espanhóis respiram aliviados após vitória com gol no fim Atual campeã continental e mundial, nesta segunda-feira a seleção da Espanha se viu perto da eliminação na Eurocopa. Bastaria um gol croata, aliado à vitória da Itália sobre a Irlanda, para que os espanhóis voltassem para casa mais cedo. Mas um gol de Jesús Navas, aos 42 minutos do segundo tempo, decretou a vitória por 1 a 0 sobre a Croácia, em Gdansk, na Polônia.