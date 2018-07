Espanhóis se rendem ao talento de Kaká e Marcelo

MADRI - Uma Madri ensolarada e com temperatura perto dos 10 graus se rende a dois brasileiros na manhã desta quarta-feira. Os nomes de Marcelo e Kaká estão em todos os jornais da cidade, juntamente com a fotos do Real Madrid festejando a vitória sobre o Apoel e o passo importantíssimo para a semifinal da Copa dos Campeões.

Não se esperava outro resultado do poderoso Madrid diante do fracote intruso da competição, que só fez se defender em casa a maior parte do tempo e assim foi escapando dos gols até que José Mourinho mandou a campo a dupla brasileira. Marcelo e Kaká mudaram o panorama da partida e fizeram jus à fama que tem o time espanhol na Europa.

Marcelo fez o primeiro gol e Kaká, o segundo da vitória de 3 a 0. Bastou para que eles roubassem a cena e ganhassem destaque na imprensa esportiva. O resultado contra o Apoel fez o Real Madrid chegar à sua vitória de número 200 na Copa dos Campeões, façanha que só ele tem até agora. São 344 partidas na competição. Segundo os números do jornal AS, o Bayern de Munique vem atrás com 141 triunfos, seguido pelo Barcelona (133) e Manchester United (132).

Mourinho, com suas frases diretas, era o único que destoava da festa após a boa e suada vitória. "Se ganharmos a Copa dos Campeões, não será mais do que cumprir um objetivo." O treinador disse que deixou Marcelo no banco porque precisa do brasileiro inteiro agora que as competições se afunilam.

"Temos muitas partidas para fazer e não podemos jogar sempre com os mesmos. Decidimos assim." Sem dar o braço a torcer, sobretudo porque Kaká continua cavando um lugar entre os 11, Mourinho reconheceu o mérito dos dois sem enaltecer tanto o futebol apresentado por eles. "Kaká e Marcelo entraram numa fase do jogo favorável para eles, e mostraram seus méritos, claro. A entrada dos dois foi determinante para a vitória do Madrid."

Como Marcelo já é titular, o clamor dos madrilenhos é pelo aproveitamento de Kaká. Já se imagina o time com o brasileiro no meio de campo nas partidas finais da temporada, como sempre foi. Os espanhóis repetem o que a imprensa de Madrid detaca nesta manhã: que o Real ganhou todas as partidas em que Kaká marcou ou que deu passe passe para gols. São 33 jogos ao todo.

O meia, preterido por Mano Menezes em sua lista dos 52 jogadores da seleção brasileira credenciados para disputar a Olimpíada de Londres, agradeceu os 30 minutos que Mourinho o deixou jogar. "O Real tem um grupo de 25 jogadores. Eu e o Marcelo estamos tentando fazer coisas diferentes. Foi uma boa vitória, mas ainda tem o jogo de volta no Bernabéu."

Para Kaká, que amarga destino incerto deste a Copa do Mundo de 2010, o importante e voltar a jogar e a ser decisivo, como foi novamente diante do Apoel. "Estou feliz. Estou jogando, ora mais, ora menos, e sendo decisivo.''