Espanhol da comissão técnica da seleção russa diz: 'Quero a Rússia nas quartas'

Rússia e Espanha se enfrentam neste domingo, às 11 horas (de Brasília), em Moscou, pelas oitavas de final da Copa do Mundo. No banco de reservas haverá um personagem curioso: o preparador físico da seleção russa, Paulino Granero, que é espanhol. Indagado sobre o resultado que espera do jogo, foi taxativo: "Quero que a Rússia esteja lá, não a Espanha".

O sucesso profissional, portanto, vai falar mais alto do que o sentimento. "Sou espanhol, mas trabalho na Rússia e, no coração, sou russo agora", disse ele. "Minha tarefa é ajudar a Rússia a se classificar para as quartas de final".

A Rússia chega à segunda fase do Mundial com duas vitórias, sobre Arábia Saudita (5 a 0) e Egito (3 a 1), e uma derrota, para o Uruguai (3 a 0).

Segundo Paulino Granero, os jogadores da seleção anfitriã estão em crescente evolução atlética. "Nossa condição física melhorou gradualmente a cada jogo nos últimos dois anos. Nossos jogadores entendem que a Copa do Mundo é uma oportunidade única para eles", observou o preparador de 48 anos, que antes de servir a Rússia trabalhou no Betis, da Espanha, e no CSKA Moscou.