Espanyol acerta empréstimo de Philippe Coutinho

Coutinho, jogador da seleção brasileira sub-20 e provável integrante do time olímpico do país, estava na Inter de Milão e ficará emprestado até o fim da temporada, enquanto o nigeriano Uche, de 29 anos, assinou contrato de um ano e meio após ser contratado do Neuchatel Xamax, da Suíça.

"Quero ajudar o time a chegar à Liga dos Campeões", disse Coutinho, de 19 anos, ao desembarcar em Barcelona, na Espanha. "Quero ter bastante tempo de jogo antes dos Jogos Olímpicos de Londres."

O Espanyol, vice-campeão da extinta Copa da Uefa em 2007, está em quinto lugar no Campeonato Espanhol, atrás do quarto colocado Levante apenas no saldo de gols. Os quatro primeiros colocados no fim do campeonato se classificam para a Liga dos Campeões.

(Reportagem de Mark Elkington)