Espanyol arranca empate fora pela semi da Copa do Rei

O Espanyol conseguiu nesta quarta-feira um ótimo resultado na luta por uma vaga na grande decisão da Copa do Rei. Jogando no Novo San Mamés, em Bilbao, o time de Barcelona arrancou um empate por 1 a 1 contra o Athletic Bilbao, no duelo de ida das semifinais da competição. Na outra chave, o rival Barcelona bateu o Villarreal por 3 a 1, na Catalunha.

O resultado no País Basco faz com que o Espanyol tenham uma vantagem para a partida da volta, marcada para 4 de março, em Barcelona: o time catalão pode empatar sem gols para se classificar. Um novo 1 a 1 levará a decisão para a prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis. Qualquer igualdade por 2 ou mais gols dará a vaga para o Athletic Bilbao.

Em campo, o time da casa começou pressionando como era prevista e conseguiu abrir o placar logo. Aos 11 minutos, após receber passe na entrada da área, Aritz Aduriz percebeu a saída do goleiro Sabata e tocou por cobertura. Mas o Espanyol não se intimidou com o gol sofrido e empatou em um golaço de Victor Sanchez Mata, aos 35, que acertou um lindo chute de fora da área no ângulo direito de Iago Herrerin.