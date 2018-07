Espanyol bate Athletic Bilbao e se aproxima de líderes

BARCELONA - Na briga direta por uma vaga nos torneios europeias neste início de Campeonato Espanhol, o Espanyol derrotou o Athletic Bilbao por 3 a 2, nesta segunda-feira, em casa. O resultado, no encerramento da quinta rodada da competição nacional, fez com que o time catalão se aproximasse das primeiras colocações.

O Espanyol subiu para 11 pontos, alcançou a quinta posição, e está a quatro pontos dos líderes Barcelona e Atlético de Madrid. Na próxima rodada, a equipe terá pela frente o Villarreal, quinta-feira, fora de casa. Já o Athletic Bilbao, sexto, com nove pontos, pega o Betis, também na quinta, mas em casa.

Nesta segunda, o Espanyol saiu na frente aos 24 minutos com um lindo gol de Víctor Sánchez, que acertou um chute forte de longe, no ângulo direito do goleiro Iraizoz. Ainda na primeira etapa, no entanto, De Marcos deixou tudo igual após desatenção da defesa adversária.

No início do segundo tempo, Victor Sánchez voltou a deixar sua marca, aos quatro minutos, aproveitando bela jogada pela direita. Aos 21, Sergio García fez o terceiro em rebote após uma série de defesas de Iraizoz. Já nos acréscimos, Ibai Gómez cobrou falta com perfeição e diminuiu.