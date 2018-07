Espanyol bate o Celta de Vigo em casa e conquista primeira vitória

O Espanyol venceu pela primeira vez no Campeonato Espanhol nesta segunda-feira. No encerramento da quarta rodada, o time catalão recebeu o Celta de Vigo e contou com uma ótima atuação no primeiro tempo para levar a melhor por 2 a 1, resultado que o afasta da zona de rebaixamento.

O triunfo levou o Espanyol a quatro pontos, fechando a rodada na 16.ª colocação. Na quinta-feira, a equipe tentará manter o embalo diante do Villarreal, fora de casa. Com um ponto a menos, o Celta é o 17.º na tabela e recebe o Getafe na quinta.

A vitória do Espanyol foi definida na etapa inicial. Aos nove minutos, Gerard Moreno recebeu em impedimento, girou e bateu para marcar o primeiro. O segundo saiu aos 23, em rápido contra-ataque puxado por Jurado que Pablo Piatti finalizou bem, da esquerda, para vencer o goleiro Sergio Álvarez.

Com a vantagem, o time da casa relaxou no segundo tempo e permitiu a reação do Celta, que diminuiu aos 23 minutos. Após boa jogada pela direita, Pione Sisto finalizou, a bola bateu em Andreu Fontas e entrou. Os visitantes ainda buscaram o empate nos minutos finais, mas ficou nisso.