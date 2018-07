Espanyol bate Valladolid em casa e reage no Espanhol

SÃO PAULO - Com um placar folgado, o Espanyol venceu o Valladolid por 4 a 2, neste domingo, diante de sua torcida, e reagiu no Campeonato Espanhol. Irregular, o time de Barcelona vinha de dois tropeços seguidos na competição, uma derrota e um empate. O triunfo levou o Espanyol aos 22 pontos, na nona colocação da tabela. O Valladolid, por sua vez, ocupa o 17º lugar, na beira da zona de rebaixamento, com apenas 15 pontos.

Jogando em casa, o time catalão fez valer o mando de campo e não teve problemas para abrir 4 a 0 no placar. Sergio Garcia, de pênalti, Christian Stuani, duas vezes, e Victor Sanchez marcaram os gols dos anfitriões. O Valladolid descontou no fim, com gols de Javi Guerra e Vitor Perez. A 17ª rodada, a última do Espanhol antes do fim do ano, será completada neste domingo por mais quatro jogos: Athletic Bilbao x Rayo Vallecano, Celta de Vigo x Osasuna e Valencia x Real Madrid.