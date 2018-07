Espanyol contrata Philippe Coutinho por empréstimo

O ex-jogador do Vasco chega ainda nesta segunda-feira ao clube para assinar contrato e ser apresentado oficialmente em Barcelona. E a expectativa no Espanyol pela chegada do meia-atacante é grande. "É uma das promessas mais firmes do futebol europeu, depois de ser uma grande referência em todas seleções de base do Brasil", elogia o clube em seu site oficial.

Philippe Coutinho, de 19 anos, estava desde 2010 na Inter de Milão, que o adquiriu junto ao Vasco em 2008. Nas seleções de base do Brasil, o jogador foi campeão do Mundial Sub-20 em 2011 e do Campeonato Sul-Americano Sub-17 em 2009. Além disso, faturou a Série B de 2009 pelo Vasco e a Copa da Itália da temporada 2010/2011 pela Inter de Milão.

No clube italiano, Phillippe Coutinho já disputou 28 partidas e marcou dois gols, mas entrou em campo apenas oito vezes nesta temporada. Assim, a Inter de Milão decidiu negociá-lo com o Espanyol, que faz boa campanha nesta temporada e ocupa o quinto lugar no Campeonato Espanhol.