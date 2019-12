Espanyol demite técnico Pablo Machín após série negativa no Campeonato Espanhol

O Espanyol comunicou nesta segunda-feira a demissão do técnico Pablo Machín. A dispensa se dá após o revés por 2 a 0 para o Leganés, neste domingo, pelo Campeonato Espanhol. O time catalão passa por uma crise: não vence há oito jogos e é o lanterna da tabela.

"O clube tomou essa decisão como resultado do desempenho da equipe e com o desejo claro de mudar a situação do time na Liga Espanhola", informou o Espanyol em nota divulgada nas redes sociais.

Machín ficou menos de três meses no cargo. Ele chegou para substituir David Gallego no começo de outubro com a missão de tirar o time catalão da parte de baixo da tabela. Não teve êxito, de modo que conquistou apenas cinco pontos em 10 jogos. No entanto, conseguiu levar o time ao mata-mata da Liga Europa.

Machín também foi demitido em sua primeira campanha com o Sevilla no ano passado, depois de impressionar no comando do Girona. O Espanyol não informou quem sucederá Machín e será o terceiro treinador da equipe de Barcelona nesta temporada.

O Campeonato Espanhol entrou em recesso nesta segunda-feira em razão das férias de inverno. A competição será retomada no dia 3 de janeiro, sexta-feira, com os duelos válidos pela 19ª rodada.

Em crise e afundado na lanterna, com apenas 10 pontos, cinco a menos que o Mallorca, o primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Espanyol tem um duro desafio logo no reinício da competição. Enfrenta o líder Barcelona no clássico da Catalunha. O duelo está agendado para o dia 4 de janeiro, sábado, no Estádio Cornellà-El Prat.