Espanyol derrota o Leganés e assume o oitavo lugar no Espanhol

Com um gol do atacante Borja Iglesias, aos nove minutos do primeiro tempo, o Espanyol derrotou o Leganés, nesta sexta-feira, pela 18ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o resultado, o time de Barcelona assumiu a oitava colocação, com 24 pontos.

A vitória do Espanyol teve início em um lance de inteligência do zagueiro David Lopez, que tentou encobrir da intermediária o goleiro Ivan Cuellar adiantado. A bola atingiu o travessão e ficou livre para a finalização de cabeça de Borja Iglesias.

No outro jogo da rodada, Levante e Girona ficaram no empate por 2 a 2. Portu abriu o placar para o Girona, aos 31 minutos, após rápida cobrança de falta. O atacante tocou bonito por cobertura na saída do goleiro Oier, do Leganés, o 16º colocado, com 19 pontos.

Atuando em casa, o Levante obteve o empate em bonita jogada individual de Jose Luis Morales, aos 13 minutos da etapa final. O atacante invadiu pela ponta esquerda, cortou para dentro e bateu firme, sem chances de defesa para o goleiro Bono.

Aos 24 minutos, Postigo fez falta em Stuani a um passo da grande área e recebeu o cartão vermelho. Aleix Garcia bateu com força e fez o segundo gol do Girona. O empate do Levante veio aos 41 minutos, após Coke desviar cobrança de falta.

As duas equipes somam os mesmos 23 pontos, mas o Girona fica com a nona colocação por ter um saldo negativo de dois gols, enquanto o Levante, décimo colocado, tem um saldo negativo de quatro gols.