Espanyol derrota o Sevilla e tem vantagem na Copa do Rei

O Espanyol largou na frente na disputa contra o Sevilla pelas quartas de final da Copa do Rei. Nesta quinta-feira, em casa, o time de Barcelona ganhou por 3 a 1 e ficou em vantagem para a partida da volta, em Sevilha, na semana que vem. Quem passar pegará o vencedor de Málaga x Athletic Bilbao, que empataram sem gols em Málaga, na última quarta.

No duelo que será realizado na próxima quinta-feira, o Espanyol avançará às semifinais até com uma derrota por um gol de diferença. Pode perder por dois, desde que seja de 4 a 2 em diante. Ao Sevilla só resta vencer por 2 a 0 ou por três gols de diferença. Um novo 3 a 1, desta vez para a equipe da região da Andaluzia, o confronto irá para uma prorrogação e, se necessário, disputa por pênaltis.

Salvador da pátria para o Espanyol nas oitavas de final contra o Valencia, o equatoriano Caicedo abriu o placar aos 18 minutos de jogo. Na segunda etapa, o time de Barcelona ampliou em um pênalti cobrado por Sergio Garcia, aos 29, e fez o terceiro com Lucas Vázquez, aos 36. Mesmo atordoado, o Sevilla ainda conseguiu diminuir com o centroavante colombiano Carlos Bacca, aos 45.

No outro lado da chave, o Barcelona saiu na frente no clássico contra o Atlético de Madrid - vitória por 1 a 0, com gol de Messi, na Catalunha - e o Villarreal bateu em casa o Getafe pelo mesmo placar.