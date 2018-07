Espanyol e Athletic Bilbao vencem no Espanhol

O triunfo deste sábado deixou o Espanyol em sétimo lugar no Campeonato Espanhol, com 23 pontos. Fora de casa, a equipe de Barcelona abriu o placar aos três minutos do primeiro tempo, com Thievy. O Sporting Gijón, que está em antepenúltimo lugar, empatou com Barral, aos 16 minutos da etapa final. Mas o Espanyol garantiu o seu triunfo com o gol de Garcia, aos 39 minutos.

Já o Athletic de Bilbao se recuperou de uma sequência de três tropeços e chegou aos 22 pontos, em oitavo lugar. Contra o Zaragoza, em casa, a equipe abriu o placar aos sete minutos do primeiro tempo, com Susaeta, e sofreu o empate aos 22 minutos, com o gol de Ponzio. O gol do triunfo do Athletic Bilbao sobre o lanterna do Campeonato Espanhol saiu apenas aos 42 minutos da etapa final e foi feito por Toquero.

Também neste sábado, o Getafe derrotou, fora de casa, o Mallorca por 2 a 1, com dois gols de Barrada. Ramis diminuiu para a equipe da casa.