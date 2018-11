Espanyol é derrotado em casa para o Girona e perde chance de assumir 3º lugar

O Espanyol sucumbiu em casa e desperdiçou a chance de assumir a terceira posição do Campeonato Espanhol ao ser derrotado pelo Girona por 3 a 1, neste domingo, no Estádio Cornellà-El Prat, em duelo da 13.ª rodada da competição.

Com o tropeço, o segundo consecutivo, o Espanyol parou nos 21 pontos e ficou na quinta colocação, dentro da zona de classificação à Liga Europa. Se não tivesse tropeçado nestas duas rodadas, a equipe da Catalunha seria líder da competição. O Girona foi aos 20 pontos e aparece no sétimo lugar, próximo do Real Madrid, que tem a mesma pontuação, mas aparece à frente por possuir uma vitória a mais (6 contra 5).

O veterano uruguaio Cristhian Stuani foi o nome da partida, com dois gols. Borja Iglesias marcou para o Espanyol, o que chegou a dar esperança aos donos da casa em conseguir o empate. Mas o atacante marfinense Seydou Doumbia selou o triunfo dos visitantes com um gol nos acréscimos.

No jogo que encerrou o dia, o Villarreal fez seu dever de casa e derrotou o Betis por 2 a 1. O espanhol Gerard Moreno e o nigeriano Samuel Chukweze anotaram os gols do triunfo que distanciou o time da casa da zona de rebaixamento.

O argentino Lo Celso fez o tento de honra do Betis, que caiu para a 14ª colocação, com 16 pontos. A equipe de Sevilha não conseguiu manter o embalo após o incrível triunfo por 4 a 3 sobre o então líder Barcelona, em pleno Camp Nou, na última rodada.