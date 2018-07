Espanyol e Valencia vencem e sobem na classificação do Espanhol

Em uma boa partida de Marco Asensio, que deu assistência para os três gols do time catalão, Enzo Roco abriu o placar logo aos quatro minutos de jogo, Felipe Caicedo ampliou aos seis minutos do segundo tempo, e Victor Sanchez Mata fez o terceiro quatro minutos depois. O gol do Bétis saiu somente um minuto antes do apito final, com Vincenzo Rennella.

Com o resultado, o Espanyol foi ao nono lugar, com 12 pontos, mas está a um ponto de Atlético de Madrid e Eibar, quinto e sexto colocados, respectivamente. O Bétis também está na parte embolada da tabela, pois ocupa o décimo lugar, com 11 pontos.

Ainda neste sábado, o Valencia bateu o Málaga por 3 a 0, em casa, e foi a 12 pontos, em oitavo lugar, deixando o adversário com seis, em 17.º lugar, na porta da zona de rebaixamento. Com um gol contra do brasileiro Charles, o time valenciano abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo.

O português André Gomes ampliou, aos 33, seis minutos antes de Duda perder pênalti e desperdiçar a chance do Málaga reagir na partida. Aos 44 do segundo tempo, Daniel Parejo converteu a sua cobrança de penalidade e decretou o 3 a 0.