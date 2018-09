Espanyol empata com Rayo Vallecano e perde chance de colar nos líderes

O Espanyol visitou o Rayo Vallecano nesta sexta-feira, pela abertura da sétima rodada do Campeonato Espanhol, e perdeu boa chance de colar nos líderes da competição. A equipe catalã chegou a ter vantagem no placar, mas não passou de um empate por 2 a 2 em Madri.

O resultado levou o Espanyol a 11 pontos, na quinta colocação da tabela. Se vencesse, o time catalão chegaria aos mesmos 13 pontos do Barcelona, líder, e do Real Madrid, segundo colocado. Por outro lado, o Rayo Vallecano está apenas em 17.º, com cinco pontos, e pode até terminar o fim de semana na lanterna.

Precisando da vitória, o Rayo Vallecano foi para cima no início e marcou aos cinco minutos, em belo chute de Raul De Tomas de fora da área. O empate do Espanyol veio aos 18 com Iglesias, aproveitando rebote do goleiro, e a virada saiu aos 45 com Granero, após bate-rebate na área. Mas, no segundo tempo, Kakuta fez de pênalti e selou o resultado.

O Rayo Vallecano volta a campo no sábado da semana que vem, dia 6, para encarar o Leganés fora de casa. No dia seguinte, o Espanyol terá pela frente o Villarreal, em Barcelona.