Espanyol empata em casa e fica distante de vaga em competições europeias O ano de 2017 no Campeonato Espanhol - o futebol no país teve rodada da Copa do Rei no meio desta semana - começou nesta sexta-feira com um empate. No estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, Espanyol e La Coruña ficaram na igualdade por 1 a 1, na partida que abriu a 17.ª rodada da competição.