Espanyol encerra jejum e derrota Málaga no Campeonato Espanhol

MÁLAGA - O Espanyol encerrou uma sequência de três partidas sem vitória ao derrotar neste domingo, fora de casa, o Málaga por 2 a 0, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. Com o tropeço, o Málaga, que avançou nesta semana às quartas de final da Copa dos Campeões da Europa, ocupa apenas a sexta colocação no torneio nacional.

A vitória do Espanyol foi definida com dois gols marcados no segundo tempo. O argentino Diego Colotto abriu o placar aos quatro minutos e Sergio García fez o segundo gol da equipe de Barcelona aos 21 minutos. Assim, a equipe chegou aos 35 pontos e ocupa provisoriamente a 13ª colocação.

Em má fase no Campeonato Espanhol, o Málaga somou apenas dois pontos no últimos quatro jogos na competição e deixou a zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões no último sábado, com as vitórias de Valencia e Real Sociedad. Com o novo tropeço, a equipe não conseguiu recuperar o posto e segue com 44 pontos, na sexta posição.

Mais quatro jogos completam neste domingo a 28ª rodada do Campeonato Espanhol neste domingo: Barcelona x Rayo Vallecano, Sevilla x Zaragoza, Osasuna x Atlético de Madrid e Granada x Levante.