Espanyol encerra sequência ruim e volta a vencer

BARCELONA - Numa partida entre duas equipes que vinham em momento ruim na temporada, quem levou a melhor foi o Espanyol. Nesta sexta-feira, jogando em casa pela 23.ª rodada do Campeonato Espanhol, a equipe de Barcelona venceu o Granada por 1 a 0, encerrando seu pior momento dentro da competição, com três jogos sem vencer.

Com a vitória, o Espanyol foi a 29 pontos, ultrapassando os vizinhos Levante e Valencia e assumindo o oitavo lugar. Mesmo assim, ainda há uma boa distância para a zona de classificação para a Liga Europa: são sete pontos para a Real Sociedad, a sexta colocada. Já o Granada continua na metade de baixo da tabela, com 24 pontos, em 14.º, com apenas quatro de folga sobre a zona de rebaixamento.

Desde os 30 minutos do primeiro tempo o Espanyol jogou com um atleta a menos, uma vez que Víctor Álvarez foi expulso. Mesmo assim o time da casa chegou à vitória, graças a um gol marcado pelo mexicano Hector Moreno, de cabeça, após escanteio batido aos 34 minutos da segunda etapa.