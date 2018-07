Espanyol expõe camisa usada por Iniesta na Copa

Imediatamente após fazer o seu gol na prorrogação na vitória da Espanha por 1 a 0 sobre a Holanda no ano passado, Iniesta tirou a camisa da seleção para mostrar uma branca com as palavras "Dani Jarque sempre conosco". Em novembro de 2010, o meio-campista cedeu a camisa ao Espanyol.

Jarque, capitão do Espanyol, caiu e morreu, aos 26 anos, durante uma excursão da pré-temporada pela Itália, em agosto de 2009. Iniesta, que joga no Barcelona, rival da mesma cidade do Espanyol, foi elogiado em toda a Espanha por colocar de lado a rivalidade do clubes para fazer o gesto.