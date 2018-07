Espanyol perde chances e não sai do 0 a 0 com o Levante em casa

O Espanyol decepcionou o seu torcedor nesta sexta-feira, na abertura da oitava rodada do Campeonato Espanhol. Atuando em casa, o time desperdiçou várias oportunidades de gol e não saiu da igualdade de 0 a 0 com o Levante.

O atacante brasileiro Leo Baptistão teve duas boas chances, mas finalizou para fora em ambas, enquanto Sergi Darder acertou a trave. Além disso, em uma decisão questionável da arbitragem, Gerard Moreno teve um gol anulado por uma falta supostamente cometida no lance.

A jogada aconteceu há no final da partida, aos 37 minutos do segundo tempo, sendo cancelada porque o juiz considerou que ele empurrou o seu marcador antes de cabecear a bola para as redes.

A igualdade manteve os times na zona intermediária da classificação do Campeonato Espanhol. O Levante é o décimo colocado com dez pontos, com um a mais e logo à frente do Espanyol. Ambos, porém, podem ser ultrapassados por outros clubes no complemento da rodada.

Na nona rodada do Espanhol, o Levante vai receber o Getafe em 21 de outubro, enquanto o Espanyol voltará a campo no dia 23, como visitante, contra a Real Sociedad.