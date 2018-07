Espanyol quebra série invicta do Getafe e se iguala ao adversário

No jogo isolado que fechou a 13ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta segunda-feira, o Espanyol soube aproveitar o fator campo ao vencer o Getafe por 1 a 0, em Barcelona, e se igualar ao adversário na tabela de classificação da competição.

Com o triunfo, garantido com um gol do atacante Gerard Moreno aos 10 minutos do segundo tempo, o time mandante chegou aos mesmos 16 pontos do rival madrilenho e ocupa o 13º lugar. O Getafe, porém, é o 12º por estar em vantagem nos critérios de desempate.

A vitória também encerrou uma série invicta de quatro partidas do Getafe, que no próximo domingo terá pela frente o vice-líder Valencia, em casa, pela 14ª rodada. Já o Espanyol atuará no mesmo dia contra o Eibar, 15º colocado, como visitante.

O Getafe não era derrotado neste Campeonato Espanhol desde o último dia 14 de outubro, quando caiu por 2 a 1 contra o Real Madrid, em casa, pela oitava rodada. Já o Espanyol se redimiu diante dos seus torcedores depois de ter sido derrotado por 2 a 0 pelo Valencia, também como mandante, na jornada anterior do torneio nacional.