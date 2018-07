Espanyol só empata em casa com o Málaga e aumenta série negativa

Enquanto o Barcelona lidera o Campeonato Espanhol, o outro time da Catalunha segue mal das pernas na competição. Neste sábado, o Espanyol ficou em um emocionante empate em 2 a 2 com o Málaga, em casa, no Estádio Cornellà-El Prat, pela quarta rodada da competição. A equipe catalã ainda não venceu.

Depois de derrotas para Sevilla e Valencia, o Espanyol chegou ao seu segundo ponto (empatara com o Almería na estreia), mas segue na vice-lanterna, à frente apenas do Levante, exatamente o rival do Barça neste domingo. O Málaga, por sua vez, foi a cinco pontos, no nono lugar.

Destaque do Equador na Copa, Caicedo fez 1 a 0 no primeiro tempo para o Espanyol. Na segunda etapa, Ignacio Camacho empatou. Já no finalzinho, aos 43, o uruguaio Stuani, que saiu do banco de reservas, colocou o Espanyol na frente. Quando os catalães comemoravam, o português Duda fez um golaço aos 4 para deixar tudo igual novamente.