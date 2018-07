Espanyol surpreende Bilbao com vitória fora de casa

BILBAO - Atual quarto colocado do Campeonato Espanhol, o Athletic Bilbao acabou sendo surpreendido pelo Espanyol ao ser derrotado por 2 a 1, neste domingo, em casa, pela 24.ª rodada da competição. Com o resultado, o time de Barcelona assumiu a nona posição, com 32 pontos, enquanto o seu rival estacionou nos 44 pontos.

No duelo, o Espanyol abriu o placar logo aos 6 minutos do primeiro tempo, com um gol de Sergio García. Na etapa final, a equipe da casa empatou aos 8 minutos, mas, já aos 20, Colotto marcou o gol que garantiu o triunfo dos visitantes.

Em outro jogo encerrado na noite deste domingo, Sevilla e Valencia não saíram do 0 a 0, em Sevilha. O resultado acabou sendo ruim para os dois times. O clube mandante chegou aos 32 pontos no sétimo lugar e ficou cinco atrás da Real Sociedad, a sexta colocada, enquanto os valencianos contabilizam a mesma pontuação, mas ocupam o oitavo posto da tabela nos critérios de desempate.