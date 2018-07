Espanyol vacila no final e empata em casa com Sevilla

O frustrante empate em casa levou o Espanyol à penúltima colocação do campeonato, com 11 pontos, mesma pontuação do agora lanterna Deportivo La Coruña, que ainda jogará no domingo pela 15ª rodada. E o Sevilla está com 19, em 10º lugar - o líder é o Barcelona, com 40.

Jogando em seu estádio, o Espanyol saiu na frente com o gol de pênalti de Joan Verdu logo aos 13 minutos, mas o empate veio ainda antes do intervalo, também com pênalti, batido por Rakitic aos 24. Na segunda etapa, Simão colocou os donos da casa novamente em vantagem aos 15. Aí, Negredo marcou nos acréscimos para o Sevilla, que conseguiu a igualdade mesmo estando com um jogador a menos em campo por quase 50 minutos - Reyes foi expulso no primeiro tempo.

Neste sábado, acontecem quatro jogos pela 15ª rodada do Campeonato Espanhol: Real Sociedad x Getafe, Málaga x Granada, Valladolid x Real Madrid e Osasuna x Valencia. E o líder Barcelona entra em campo apenas no domingo, quando irá visitar o quarto colocado Betis.