Espanyol vence Atlético de Madrid em 'clássico genérico' Um dia depois do Superclássico espanhol, Espanyol e Atlético de Madrid entraram em campo neste domingo para a disputa do "clássico genérico", em mais um duelo entre as cidades de Barcelona e Madri. E, como aconteceu no sábado, o time da Catalunha levou a melhor. Jogando em casa, o Espanyol venceu o rival por 4 a 2, no encerramento da rodada do Campeonato Espanhol