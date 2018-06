Espanyol vence fora de casa e afunda o Málaga no Campeonato Espanhol

O Espanyol visitou o Málaga nesta segunda-feira, no fechamento da 18.ª rodada do Campeonato Espanhol, e afundou o adversário na zona de rebaixamento. O time catalão venceu por 1 a 0, graças ao gol de Sergi Darder logo no início, e também se afastou da luta contra a degola.

O resultado levou o Espanyol a 23 pontos, agora na 14.ª colocação. Na quinta-feira, a equipe volta as atenções para a Copa do Rei, pela qual encara o Levante, fora de casa. Já o Málaga parou nos 11 pontos, em penúltimo, com o mesmo número do lanterna Las Palmas. Na sexta-feira, visita o Getafe pela 19.ª rodada do Espanhol.

O Espanyol precisou de somente cinco minutos para definir seu triunfo nesta segunda. Com muito espaço no ataque, Sergio Garcia recebeu cruzamento da direita e ajeitou para Darder, que dominou e bateu no canto direito do goleiro. Os catalães, então, se fecharam, e conseguiram aproveitar o desespero do rival para manter a vantagem e confirmar o triunfo.