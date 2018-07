Espanyol vence segunda seguida e se afasta da zona da degola

BARCELONA - O Espanyol começou o ano levando de 4 a 0 no clássico contra o Barcelona e fadado ao rebaixamento no Campeonato Espanhol. Mas, duas partidas depois, o cenário já é bastante animador. Nesta sexta, a equipe catalã venceu o Mallorca por 3 a 2, chegou ao seu segundo triunfo seguido, e se afastou da zona de rebaixamento.

Nas últimas quatro partidas, o Espanyol venceu três, só perdendo o clássico. Assim, trocou a lanterna pelo 14.º lugar, com 21 pontos, quatro acima do próprio Mallorca, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento e perdeu seus dois últimos compromissos no Espanhol.

Aos 16 minutos de jogo em Barcelona, o português Simão bateu falta de longe, no ângulo, e fez belo gol. O Mallorca virou com gols do mexicano Giovanni dos Santos (atacante que marcou seu primeiro gol na temporada) e do espanhol Javi Márquez. No segundo tempo, Verdú empatou de pênalti e Baena, num rebote, fez o gol da virada, a sete minutos do fim. Pelo lado do Mallorca, Victor ainda perdeu uma chance incrível, embaixo do travessão.