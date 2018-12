Espanyol x Barcelona: onde assistir, escalações e horário da partida

Espanyol e Barcelona jogam neste sábado, às 17h45 (horário de Brasília), no Cornellà El Prat, pela 15ª Rodada do Campeonato Espanhol. O Barça, de Philippe Coutinho, joga pela liderança enquanto o Espanyol sonha se aproximar da parte de cima da tabela.

Espanyol x Barcelona terá transmissão da Fox Premium e acompanhamento em tempo real do Estado. O Espanyol inicia a rodada na sétima colocação, com 21 pontos, e vem de derrota para o Getafe por 3 a 0, no sábado passado. Na terça-feira, derrotou o Cádiz por 1 a 0, pela Copa do Rei.

Quanto ao Barcelona, o time azul-grená iniciou a rodada na liderança, com 28 pontos, e vem de vitória por 2 a 0 sobre o Villarreal, no Espanhol. Na Copa do Rei, goleou o Cultural Leonesa por 4 a 1, na quarta-feira.

Escalações de Espanyol x Barcelona

ESPANYOL: Diego López; David López, Didac, Javi López e Hermoso; Marc Roca, Granero, Darder e Melendo; Léo Baptistão e Borja Iglesias.

BARCELONA: Ter Stegen; Semedo, Lenglet, Piqué e Jordi Alba; Busquets, Rakitic e Philippe Coutinho; Suárez, Dembélé e Lionel Messi.